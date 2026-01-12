住宅価格の高騰が続く中、子育て世帯を対象に家賃が2割安になる新事業を東京都が進めています。住宅事情について街の人に聞いてみると、「去年買って、戸建てを買ってマンションの方が高くて、選ぶときにやっぱり都心のマンションとか全然買えない値段で郊外の方に」「マンションすごい値上がりしてて“億”、億マンション増えているから」「みんな破産しちゃうよね、買えないよね。無理でしょうね」「住めないなって感じ」といっ