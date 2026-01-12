（台北中央社）2026年の中央政府総予算案の手続きが滞っているのを受け、基隆、台北、新北、桃園の北部4市は12日、共通定額定期券「TPASS」について、当面は市の予算で継続していく方針で一致した。台北市の謝銘鴻交通局長は、予算手続きの早期完了を望む考えを示した。「TPASS行政院通勤月票」は行政院（内閣）が通勤者の負担軽減と公共交通機関の利用促進を目的に打ち出した共通定額定期券。対象エリアのバスやメトロ（MRT）、鉄