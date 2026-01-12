（台北中央社）日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会は12日、同協会台北事務所の片山和之代表（大使に相当）が台湾の対日窓口機関、台湾日本関係協会の会長に就任した謝長廷（しゃちょうてい）氏を表敬訪問したと発表した。2024年8月まで約8年にわたって駐日代表（大使に相当）を務めていた謝氏。今月6日、台日関係協会の会長に就任した。日台交流協会によると、表敬訪問は9日に行った。双方は日台関係について意見を交わした。