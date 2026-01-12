再び寒気到来 気象庁によりますと、日本付近は西から高気圧が張り出し、冬型の気圧配置が緩んできています。 【画像をみる】13・14日は冬型の気圧配置に雪はいつ・どこで降る？雪雨シミレーション ただ、あす13日（火）は日本海の低気圧が急速に発達しながらオホーツク海に進み、再び冬型の気圧配置になる見込みです。 13・14日は大雪による交通障害に注意 前線を伴った低気圧が発達しながら北日本に近づくた