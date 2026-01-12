（台北中央社）米大リーグ・レイズ傘下マイナーの鄭宗哲内野手（24）が、3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に台湾代表として参加することに強い意欲を見せている。情報筋によると、今月15日から南部・高雄市で行われる合宿に参加する予定だ。2019年からパイレーツに所属し、主に傘下マイナーでプレー。昨季は一時的にメジャーに昇格し、3試合に出場した。今オフにはDFA（事実上の戦力外）となったが、今月