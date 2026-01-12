2025年の世界経済は、貿易摩擦下でも3.2％成長へと上方修正される底堅さを見せました。しかし、2026年は欧米中日の足並みが大きく乱れる「格差の年」となる見通しです。利下げというチャンスを掴みつつ、財政懸念や地域別の逆風をどう回避すべきか。BNPパリバ・アセットマネジメントの最新見通しを凝縮し、2026年の金融市場の歩き方を提示します。2025年の世界経済は想定外の強気着地に貿易摩擦が続くにもかかわらず世界経済は「3.