［高校選手権・決勝］神村学園（鹿児島）３−０鹿島学園（茨城）／１月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）決戦２日前の１月10日にチケットはすでにソールドアウト。実際、ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）の観客席は最上段までびっしりと埋まっていた。大会史上最多６万142人が見守る中、試合は前半途中から神村学園が鹿島学園を攻め込む展開になった。前半19分に日郄元の先制弾でリードすると、同39分には堀ノ口瑛太