イングランド・プレミアリーグのエバートンでU-18の分析官を務めているのが、日本人の芝本悠馬だ。芝本は、サウス・ウェールズ大学でフットボールコーチング＆パフォーマンスを専攻して卒業。大学在学中からウェールズ代表やイングランド２部のカーディフ・シティでアナリストを歴任した。そして昨年６月、プレミアリーグのエバートンに“移籍”。U-18チームのパフォーマンス・アナリストとして活躍している。芝本が主に取り