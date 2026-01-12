【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Number_iが、1月29日に最新デジタルシングル「3XL」をリリースすることを、自身のインスタライブで発表した。 ■ピュアな恋心を表現したリリックをベースの効いたトラックに乗せたナンバーに 『NHK紅白歌合戦』に二度の出場を果たし、2026年1月2日に配信リリースされたプレイリストアルバム「DAiLY&SUN」「DAiLY&LOVE」「DAiLY&CHILL」がiTunesや