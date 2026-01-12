3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEの新曲『lulu.』が、アニメ『葬送のフリーレン』第2期の新オープニングテーマに決定しました。メジャーデビュー10周年となった2025年12月31日をもって“フェーズ2”を完結し、1月1日に“フェーズ3”が開幕したMrs. GREEN APPLE。新曲『lulu.』は、“フェーズ3”での1曲目の楽曲となります。『葬送のフリーレン』は『週刊少年サンデー』で連載中の原作・山田鐘人さんと作画・アベツカサさんによる漫画