消防車（資料写真）１２日午前２時半ごろ、横浜市都筑区勝田町の市営勝田住宅４１号棟（鉄筋コンクリート４階建て）で煙が出ていると１１９番通報があった。１室を全焼し、この部屋に住む無職男性（５２）が顔面にやけどを負い、病院に搬送された。都筑署によると、男性は娘と２人暮らし。出火当時、訪れていた知人と娘の２人にけがはなかった。