お腹を天井に向けた姿で、自分のしっぽを掴んで遊んでいた子猫さん。投稿主さんが後ろ足の肉球をマッサージしてあげたところ、気持ちよさそうに眠りに落ちていったのだとか。動画は13.5万回以上も再生され、「うっとりフェイス可愛すぎやろ」「可愛すぎて死ぬ」とのコメントが集まっています。 【動画：自分のしっぽで遊んでいた子猫→『肉球をマッサージ』されると…たまらなく可愛い光景】 自分のしっぽで遊ぶ子猫