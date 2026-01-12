取手競輪場のF1「サテライト水戸・スポニチ杯」は初日を終えた。7R・ガールズ予選は児玉碧衣（30＝福岡）が5番手から捲って勝利。26年初戦を危なげなく白星で飾った。「自転車に乗れてない感じ。プカプカ浮いてるみたい。筋肉が足りない。硬いフレームにしたので、それに対応するには圧倒的な筋肉がいる。シューズも合ってない感じ。体は問題ないし体調もいい。これを乗りこなせれば強くなる手応えがある。こだわってやって