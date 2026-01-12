4月8日のメジャーデビューを発表した純烈リーダー酒井一圭(50)がプロデューサーを務める弟分グループ「モナキ」が12日、YouTubeチャンネルを更新。オーディション開催決定からお披露目に至るまでの密着映像「モナキ誕生密着ドキュメンタリー」を公開した。同ドキュメンタリーはシリーズとして、デビュー日まで毎週月曜日午後9時に計13本の動画公開を予定。記念すべき第1回は酒井のインタビュー編。オーディション開催記者会見に挑