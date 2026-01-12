飼い主さんがキッチンで料理していると、トコトコと子犬がやってきて……。あまりに可愛すぎる子犬の行動がTikTokに投稿されると、記事執筆時点で38万3000回も再生され、「嘘みたいに可愛い」「かわいすぎて泣けるレベル」「料理なんてしてる場合じゃない！」などの声が寄せられました！ 【動画：キッチンに立っていたら、子犬がトコトコとやってきて…？料理どころではない『尊すぎる行動』】 キッチンで料理していると… TikT