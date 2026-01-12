8年ぶりにJ1の舞台で戦う「V・ファーレン長崎」。 1月9日に新体制発表会を行い、新たなユニホームもお披露目されました。 長崎スタジアムシティの「ハピネスアリーナ」で行われた、新体制発表会。 集まったファン・サポーター約4000人を前に、選手たちが背番号順に登場しました。 『百年構想リーグ』で使用する新ユニホーム。 “V・ファーレンブル}