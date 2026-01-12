宮城県では13日から1人あたり300円の「宿泊税」が導入されます。利用者によっては「数百円なら気にせず払う」という方もいますが事業者にとっては“値上げ”と気にする面もあるようです。【写真を見る】京都市は1万円に引き上げへ 全国各地の宿泊税と使い道「宿泊税」全国で導入相次ぐ出水麻衣キャスター:全国で宿泊税の導入が相次いでいます。【宿泊税を導入している自治体（税額は1人1泊あたり】・ニセコ町:100円〜2000円・東京