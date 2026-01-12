第104回全国高校サッカー選手権大会の決勝戦が12日MUFGスタジアム（国立競技場）で開催され、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）に3−0で勝利。大会初優勝を果たすとともに、史上6校目となるインターハイとの2冠に輝いた。敗れた鹿島学園の2年生GKプムラピー・スリブンヤコは、3失点を喫したものの、PKストップを含めた守備や正確なロングフィードも見せ、今大会を通じて名をあげた選手の一人となった。試合後、神村学園に