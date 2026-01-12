1月12日、京都競馬場で行われた10R・雅ステークス（4歳上3勝クラス・ハンデ・ダ1800m）は、C.ルメール騎乗の3番人気、モックモック（牡6・栗東・寺島良）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にワイドブリザード（せん5・栗東・佐藤悠太）、3着に2番人気のパシアンジャン（牡5・栗東・鈴木孝志）が入った。勝ちタイムは1:51.7（良）。1番人気で武豊騎乗、デルアヴァー（牡4・栗東・松永幹夫）は、8着敗退。【新馬/京都5R】セイウンハ