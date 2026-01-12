1月12日、京都競馬場で行われた5R・3歳新馬戦（芝1600m）は、池添謙一騎乗の1番人気、ニシノサリーナ（牝3・栗東・橋口慎介）が快勝した。5馬身差の2着にソルトアイリス（牝3・栗東・四位洋文）、3着にサッポロイクコ（牝3・美浦・加藤士津八）が入った。勝ちタイムは1:35.9（良）。2番人気で岩田望来騎乗、ジャスティンカレラ（牡3・栗東・友道康夫）は、12着敗退。【新馬/京都4R】外国産アメリカンスタイルが抜け出す楽々逃