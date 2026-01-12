1月12日、京都競馬場で行われた4R・3歳新馬戦（ダ1800m）は、C.ルメール騎乗の2番人気、アメリカンスタイル（牡3・栗東・藤原英昭）が快勝した。1馬身差の2着に1番人気のキリオス（牡3・栗東・庄野靖志）、3着にエイシンインアウト（牡3・栗東・中尾秀正）が入った。勝ちタイムは1:54.7（良）。【ニューイヤーS】カピリナが混戦から抜け出すガンランナー産駒C.ルメール騎乗の2番人気、アメリカンスタイルが嬉しいデビューVを飾