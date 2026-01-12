女優の菅井友香（30歳）が、1月11日に放送された情報番組「どーも、NHK」（NHK）に出演。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で前田利家の妻・まつ役を演じることについて、脚本の八津弘幸氏から「チャーミングに見えるんじゃないかな」と言われ喜んだ。大河ドラマ「豊臣兄弟！」で前田利家の妻・まつ役として出演している菅井友香が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。菅井は自分の演じるまつについて「とても賢くて、でも肝の据わって