コメディエンヌのパク・ナレと法的紛争中の元マネージャーのA氏が、自身を巡るさまざまな疑惑についてコメントを発表し、反論した。1月12日、A氏はメディアに提出したコメントを通じて、退社後から最近浮上した疑惑までの過程を時間列に説明し、特に「5億ウォン（約5400万円）示談金要求説」「4大保険未加入同意説」など、核心的な争点について「すべて事実ではない」と線引きをした。【関連】パク・ナレ元マネ、“号泣通話”後に