株式会社「ほぼ日」代表取締役社長・糸井重里氏（77）が12日に自身のX（旧ツイッター）を更新。地元である群馬県・前橋市の市長選に関する報道への驚きをつづった。糸井氏は「今日は、前橋市長選挙。メディアでは『激戦』だというけど、ほんとかよ？！」とポスト。そして開票の結果、小川晶氏（43）＝無前＝が、弁護士丸山彬氏（40）＝無新、共産推薦の元市議店橋世津子氏（64）＝無新＝ら4人を破り再選となった。