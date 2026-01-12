藤井聡太王将（23）が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負第1局は後手・藤井が137手で敗れた。藤井は第71期、第72期、前期の掛川城対局で勝利。白くライトアップされた「東海の名城」に4度勝ちどきを響かせることはできなかった。戦型は得意の角換わり腰掛け銀へ進んだ。そして44手目［後］2二王と入城する。ところが直後、永瀬が［先］3五歩の突き捨てを入れずに49手目［先］2四歩と飛先の歩を切ってきた