＜大相撲初場所＞◇二日目◇12日◇東京・両国国技館【映像】元北勝富士が驚嘆した安青錦の“スゴ技”新大関の安青錦（安治川）が、前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ヶ濱）を“持ち前の技術”でひっくり返し館内を沸かせた。相手力士の安全を守る“かばい手”も見せ、その見事な勝利に解説の元北勝富士・大山親方も感嘆の声を上げた。先場所幕内最高優勝を果たし大関に昇進した新鋭・安青錦が苦手力士を克服した。二日目に安青錦が勝負