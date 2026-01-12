乃木坂46梅澤美波（26）のセカンド写真集「透明な覚悟」（光文社・2月3日に発売）の先行カット第10弾が12日、公開された。ベッドに横たわる梅澤が身にまとうのは、「これは梅ちゃんにしか着こなせない！」と現場スタッフが声をそろえて絶賛したボディスーツ。深く入ったスリットから惜しみなく脚がのぞく。大人な色香漂う表情とポージングに注目だ。同写真集の撮影は、ファッションの聖地イタリアで行った。ファースト写真集の発売