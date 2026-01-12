香港で国家安全維持法に違反した罪に問われ、有罪判決を受けた「リンゴ日報」の創業者の情状酌量を検討する審理が始まりました。中国政府に批判的な論調で知られた香港紙「リンゴ日報」の創業者・黎智英氏は、海外勢力と共謀し国の安全を脅かしたなどとして香港国家安全維持法に違反した罪などに問われ、先月、有罪判決を受けました。きょうから量刑を言い渡す前の情状酌量を検討する審理が始まりました。黎氏側はこれまでに体重が