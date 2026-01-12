老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、振替加算をもらうには、配偶者の扶養に入る必要があるのかについてです。 Q：振替加算は、配偶者の扶養に入っていないともらえないのですか？「私（夫）は64歳の