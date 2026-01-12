並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！数字が大きいため複雑な計算が必要に見えますが、実はとてもシンプルなルールで並んでいます。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。55, 89, 144, 233, □ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」に注目して足し算をしてみましょう。答えを見る↓↓↓↓↓正解：377正解は「377」でした。▼解説今回の数列は、「前の2つの数字