九州各地の地名は方言や祭り、独特の風土など、地域ごとの個性を色濃く映し出しています。ナンバープレートに記された地名から、地元への熱い想いを感じる人も多いようです。All About ニュース編集部は11月25日、全国20〜70代の男女300人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる九州地方の地名」ランキングを紹介します！【10位ま