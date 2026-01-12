22の重点プロジェクトが契約締結・着工し、10のモデルプロジェクトが順次建設を開始した。2026年の年明けとともに、北京経済技術開発区（北京亦荘）はスピードを上げて始動し、未来産業の発展に全力を注いでいる。経済日報が伝えた。今回契約が締結された産業プロジェクトのうち、未来産業関連プロジェクトが80%を超えている。うち、佰航智能汽車は経済技術開発区内に自動車製造会社を設立し、レベル4自動運転量産車の設計・開発を