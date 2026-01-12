言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回はバリエーション豊かな言葉を集めました。柔軟な発想で考えてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□あわせ□□しゅ□□たてちあな□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：うめ正解は「うめ」でした。▼解説それぞれの言葉に「うめ」を入れると、次のようになります。・うめあわせ（埋め合わせ）・うめ