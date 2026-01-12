１月12日に高校サッカー選手権の決勝がMUFGスタジアム（国立競技場）で開催され、神村学園（鹿児島）が鹿島学園（茨城）と対戦。３−０で快勝し、選手権初制覇とともに史上６校目となるインターハイとの２冠を達成した。この日も自慢の攻撃力が炸裂した。ボールを失っても即自奪還でマイボールにし、ゲームを支配し続けるなか、19分に日郄元、39分に堀ノ口瑛太、90＋２分に佐々木悠太が得点した。また、堅守も光らせ、