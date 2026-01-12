［高校選手権・決勝］神村学園（鹿児島）３−０鹿島学園（茨城）／１月12日／MUFGスタジアム（国立競技場）大会史上最多６万１４２人の観衆が見守るなか、MUFGスタジアム（国立競技場）で栄冠を手にしたのは神村学園。鹿島学園との決勝は前半19分に日郄元のゴールで先制すると、同30分のPK失敗を引きずることなく、同39分には堀ノ口瑛太のミドル弾で２−０とリードした。そして後半アディショナルタイム（同45分＋２分