ブンデスリーガの後半戦が幕を開けた。ここでは２部リーグに所属する日本人選手の出場時間、役割、チームへの貢献や活躍度をチェックし、前半戦のパフォーマンスを総括する。ドイツメディア式に、最高点を１、最低点を６で採点した。―――◆―――◆―――横田大祐（ハノーファー／MF）公式戦16試合（713分）出場２ゴール・１アシスト採点４昨季は同じブンデス２部のカイザースラウテルンでプレーしているだけに、順応するの