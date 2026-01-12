ふんどし姿の男たちが無病息災などを祈願して極寒の海に入る「厳冬海中みそぎ祭り」が静岡県沼津市で開かれました。 【動画】“男がオトコを磨く祭り” 年男らが無病息災などを祈願し極寒の海へ「厳冬海中みそぎ祭り」開催＝静岡・沼津市 ＜掛け声＞「イヤーサカ、ドッコイショ」 沼津市で開かれたのは、今年で25回目を迎えた「厳冬海中みそぎ祭り」です。 年男や厄年の人などが五穀豊穣や無病息災を祈願する行事で、そ