高市総理が通常国会の冒頭で衆議院を解散するという見方が突如、浮上しました。静岡県内でも驚きや動揺が広がる一方で想定される2026年2月の選挙に向けて動きが活発化しています。 【写真を見る】急な解散風に驚きや動揺広がる 激戦区では早くも動きが活発化＝静岡 ＜城内実 経済財政担当相＞ 「衆議院の場合は常在戦場。いつ選挙があっても対応できるように準備をしなければいけない」 1月10日、地元・浜松で支援者に向けて