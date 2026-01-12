春高バレーの決勝が11日に行われ、男子は京都代表の東山が優勝しました。この東山の優勝に県出身選手が大きく貢献しました！ 11日にわれた春高バレー男子決勝の舞台に京都代表・東山の一員として新潟出身選手が4人出場！その1人が、新潟市の中之口中学校出身の2年生エース岩田怜緯。日本一に輝いた中学時代にはエースとしての覚悟を口にしていました。【岩田選手(2023年)】「自分がここで打つというとき