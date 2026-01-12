13日は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海からオホーツク海に進み、寒冷前線が北陸地方を通過する予想です。その後、14日にかけて日本付近は西高東低の気圧配置となる見込みです。このため、新潟県では、低気圧や前線に向かって湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する予想。また、13日昼前から夜遅くにかけて海上を中心に非常に強い風が吹き、海は大しけとなる所がある見込