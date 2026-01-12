笑顔で式場に向かう若者ら＝１２日午前９時２０分ごろ、横浜市港北区「成人の日」の１２日、二十歳の門出を祝う式典が神奈川県内各地で開かれた。好天に恵まれ、高く澄んだ冬空の下、鮮やかな振り袖やスーツに身を包んだ若者たちは旧友や恩師との再会を喜び合い、大人への一歩をかみしめた。県によると、県内の対象者は、２００５年４月２日から０６年４月１日までに生まれた８万５５０６人（男性４万４３７９人、女性４万１１