◆大相撲▽初場所２日目（１２日、両国国技館） 横綱・大の里（二所ノ関）が連勝発進した。小結・王鵬（大嶽）にのど輪で起こされ、引いてしまうが耐えきった。逆に右をのぞかせるなど逆襲し寄り切った。「よかった。しっかりいけたと思う」とうなずいた。先場所休場の原因となった左肩痛の不安は感じさせなかった。王鵬とは昨年は３勝３敗と苦戦した。５日の稽古総見でも３勝２敗と序盤最初の関門だった。だが「細かいこ