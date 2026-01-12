◆大相撲初場所２日目（１２日、東京・両国国技館）元大関で西前頭１４枚目・御嶽海（出羽海）が初白星を挙げた。東同１５枚目・竜電（高田川）を上手投げで下した。竜電は幕内で過去２勝１１敗と大きく負け越していただけに「良かった。苦手な相手なので勝てたのはうれしい」と喜んだ。３日目は２３年秋場所以来となる朝乃山との一番が組まれた。元大関対決へ「一日一番、しっかり自分の力を出していきたい」と意気込んだ。