タレントのマツコ・デラックスが１２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。年を取ることについて私見を述べる一幕があった。この日が成人の日ということで視聴者生投票のテーマ「大人って楽しいですか？」について聞かれると「全然、楽しくないわよ」と、つぶやいたマツコ。共演の株式トレーダー・若林史江さんに「でも、若い時に戻りたいとは思わなくない？」