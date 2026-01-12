◆大相撲▽初場所２日目（１２日、両国国技館）西幕下１３枚目・藤壮大（藤島）が、東幕下１３枚目・上戸（立浪）をすくい投げで下し、白星発進した。一時は相手につられる場面もあり「あまりつられたことはなかったが、何とか踏ん張れた」と振り返った。今場所からしこ名を野田から藤壮大に改名。師匠の藤島親方（元大関・武双山）に「来年から心機一転しよう」と声を掛けられ、昨年の九州場所後に改名を決めた。言葉の通り