鹿児島県の徳之島・伊仙町で12日午後、火事があり、倉庫が全焼しました。 徳之島警察署によりますと12日午後3時ごろ、伊仙町犬田布の住民から「倉庫が燃えている」と119番通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められましたが、この火事で、無職・徳永武彦さん（92）が所有する木造平屋の倉庫1棟、およそ90平方メートルが全焼しました。出火当時は徳永さんは、倉庫と同じ敷地内にある自宅に1人でいましたが、無事で