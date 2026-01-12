ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年1月12日（月・祝）〜1月18日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「蟹座（かに座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）■蟹座（かに座）カード：正義（正位置）バランスの取れた判断ができるため、必要なことを必要なだけ手