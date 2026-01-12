ロンドン午前、週明けのドル安と円安の流れ継続、新規材料はなくドル円は揉み合い＝ロンドン為替 ロンドン午前は、先週末からの円安や週明け朝方からのドル安の流れが継続している。円安材料は高市首相が早期解散・総選挙の方針との報道だった。また、ドル安材料は、トランプ大統領がFRBに対する圧力を一段と強めていることが中銀独立性への不透明感を広げたことが背景。週明けのマーケットでは、米債利回りが上昇（米