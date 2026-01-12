中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京1月12日】中国外交部の毛寧（もう・ねい）報道官は12日の記者会見で、イランが抗議活動者に危害を加えるならイランを攻撃するとした米国指導者の発言に関し、中国はイランの政府と人々が現在の困難を克服し、国の安定を維持することを希望していると表明し、次のように述べた。中国は一貫して他国への内政干渉に反対し、各国の主権と安全は国際法によって十分に保護されな