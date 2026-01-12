「第11回上方漫才協会大賞」が12日、大阪ミナミのなんばグランド花月で発表され、家族チャーハンが新人賞に輝いた。家族チャーハンのボケ・大石（32）は受賞した瞬間「何にも言えねえ」と水泳の金メダリスト・北島康介さんのモノマネをすると、相方のツッコミ・江頭（35）がお尻を蹴飛ばし、会場は大爆笑だ。江頭は「光栄です。今までやってきたことが評価されてうれしい」と満面に笑み。大石は「昨日は埼玉の大宮でライブし